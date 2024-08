Die Jugendarbeitslosigkeit in China nimmt zu. 17,1 Prozent der 16- bis 24-Jährigen hatten im Juli keinen Job, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Juni, als die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe (ohne Studierende) noch bei 13,2 Prozent gelegen hat. Das ist zugleich der höchste Wert seit Dezember 2023, als die Behörden ihre Berechnungsweise änderten.