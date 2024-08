Aktualisiert am 25.08.2024 - 15:26 Uhr

Getränkeriese kündigt an

Der Getränkeriese Coca-Cola hat eine Preiserhöhung für all seine Produkte ab September angekündigt. Betroffen sind neben Softdrinks auch Eistee, Schorlen, Energy-Drinks und Wasser.

Coca-Cola bestimmt derweil lediglich die Konditionen für Händler – nicht aber die Preise im Laden. Trotzdem könnten diese in Einzelfällen deutlich steigen.

So berichtete ein Hamburger Getränkehändler der "Bild", dass künftig 19,99 Euro für einen Kasten mit zwölf Ein-Liter-Mehrwegflaschen – plus Pfand – verlangt werden könnten. Dass es tatsächlich so kommt, sei "unüblich", heißt es indes von Coca-Cola auf Anfrage der Zeitung – aber auch nicht auszuschließen.