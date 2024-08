290 Mitarbeiter betroffen Scotch & Soda macht alle Geschäfte in Deutschland dicht Von dpa Aktualisiert am 29.08.2024 - 10:56 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine Filiale von Scotch & Soda (Archivbild): Die Modemarke stellt ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland mit knapp 40 Filialen ein. (Quelle: Federico Gambarini/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Der Einzelhandel erlebt schwierige Zeiten. Auch die Filialen der Modekette Scotch & Soda werden aus den Innenstädten verschwinden.

Die Modemarke Scotch & Soda stellt Ende August den Geschäftsbetrieb in ihren knapp 40 Filialen in Deutschland ein. Rund 290 Menschen verlieren ihren Job, wie der vorläufige Insolvenzverwalter, Holger Rhode, der dpa mitteilte. In den meisten Geschäften sei am kommenden Samstag der letzte Verkaufstag. Etwa fünf Filialen könnten womöglich noch länger geöffnet bleiben, um die restliche Ware zu verkaufen.

Die Beschäftigten wurden am Dienstag informiert, sagte Insolvenzexperte Rhode. Den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solle noch im September gekündigt werden. Der Rechteinhaber von Marke und Waren, ein Private-Equity-Fonds mit Sitz in den USA, habe kein Interesse gehabt, beides an einen neuen Investor zu übertragen oder eine entsprechende Lizenz zu vereinbaren, hieß es.

Insolvenzantrag im Juni gestellt

Nach Angaben von Rhode laufen Gespräche mit einem Modefilialisten. Dabei geht es um eine mögliche Übernahme von Standorten und Personal. Ein Investor müsste sich dann noch mit den Vermietern der Immobilien einigen, sagte Rhode. Die Hälfte der Filialen der Kette befindet sich in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.