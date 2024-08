Die Inflation in Deutschland sinkt und das ist auch beim Gang in den Supermarkt bemerkbar. Bei einigen Grundnahrungsmitteln fallen die Preise.

Die Inflationsrate in Deutschland ist im August gesunken. Die Verbraucherpreise erhöhten sich um durchschnittlich 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Juli lag die Teuerungsrate bei 2,3 Prozent.

Von Juli auf August sanken die Preise leicht, und zwar um 0,1 Prozent. Ausschlaggebend für die abgeschwächte Inflation ist den Daten zufolge ein starker Rückgang der Energiepreise. Doch merkt man als Einkäufer die gesunkene Teuerungsrate auch an der Supermarktkasse?

t-online füllt für Sie den Warenkorb und schaut sich die Entwicklung zum Vormonat an. Dafür notiert unsere Redaktion in regelmäßigen Abständen die Preise für ausgewählte Produkte im Rewe-Onlineshop und in Filialen der Supermarktkette.