Es ist ein Anstieg von elf Prozent binnen vier Wochen: Der Dax hat am Donnerstag einen Rekordstand erreicht. Der Hauptgrund dafür liegt wohl in den USA.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag in neue Höhen aufgeschwungen. Am späten Vormittag erreichte der Leitindex Dax mit 18.912 Punkten eine Bestmarke. Er überwand knapp das bisherige Rekordhoch von Mitte Mai. Seit Jahresbeginn bringt es der Index auf ein beachtliches Plus von rund 13 Prozent.