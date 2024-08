Die Warenhauskette Galeria schließt bis zum Ende dieses Monats wie geplant neun ihrer Filialen. Dies war im Zuge des kürzlich aufgehobenen Insolvenzverfahrens entschieden worden. Betroffen sind zwei Standorte in Berlin sowie weitere in Essen , Wesel , Augsburg, Regensburg, Trier , Leonberg und Chemnitz. Etwa 800 der 12.800 Beschäftigten verlieren dadurch ihren Job. Einige der Filialen – wie Essen und Wesel – hatten schon im Laufe der vorletzten August-Woche dichtgemacht.

