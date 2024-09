In diesem Dorf holt die AfD 75 Prozent

Wahltrick bringt Höcke in den Landtag

Die AfD konnte in Thüringen und Sachsen bei den Landtagswahlen starke Ergebnisse erzielen. Unternehmer und Verbände fürchten nun eine schwierige Situation für die Wirtschaft.

Bei den Landtagswahlen konnte die AfD ihre Ergebnisse teils deutlich verbessern. In Sachsen landete die Partei mit weniger als zwei Prozentpunkten Abstand hinter der CDU. In Thüringen wurde die AfD sogar mit Abstand stärkste Kraft.

In der Wirtschaft ruft das Verunsicherung hervor – besonders mit Blick auf künftige Investitionen und die Zuwanderung von dringend benötigten Fachkräften aus dem Ausland. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzler sagte mit Bezug auf den Wahlerfolg der AfD: "Die Ablehnung von qualifizierter Zuwanderung ist an der Stelle das falsche Signal, denn sie wird Fachkräfte davon abhalten, diese Bundesländer als Option in Erwägung zu ziehen." Thüringen und Sachsen hätten seit der Wiedervereinigung etwa ein Fünftel der Bevölkerung verloren.

Einige Landkreise dürften in den kommenden Jahren weitere 20 bis 30 Prozent der Erwerbsbevölkerung verlieren. "Unternehmensnachfolgen würden erschwert, gegebenenfalls könnte das zu Firmenaufgaben führen", so die Vorsitzende des Sachverständigenrates weiter.

Ökonom Fratzscher: Junge Leute werden gehen

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält es zudem für wahrscheinlich, dass Unternehmen und Arbeitnehmer aufgrund des Wahlergebnisses abwandern könnten. "Vor allem junge, gut qualifizierte und hoch motivierte Bürgerinnen und Bürger werden die beiden Bundesländer verlassen und dorthin gehen, wo sie mehr Offenheit und Wertschätzung erfahren", sagte der Ökonom. "Dies dürfte einen Anstieg der Insolvenzen und einen Exodus von Unternehmen zur Folge haben."

Zwar ist es unwahrscheinlich, dass die AfD in Thüringen und Sachsen in eine Landesregierung kommen wird, aber die starken Wahlergebnisse der Rechtspopulisten schüren in Teilen der Bevölkerung Ängste.

Das könnte auch für die gerade erst begonnen Prestigeprojekte im Osten zum Problem werden. Derzeit werden mit Milliardenunterstützung des Bundes mehrere Chipfabriken gebaut. Mehr dazu lesen Sie hier. Doch der Digitalverband Bitkom fürchtete, dass die starken Wahlergebnisse von AfD und BSW wichtige Zuwanderung verhindern werden. "Die geplanten Halbleiterfabriken in Sachsen werden wir ohne Fachkräfte aus dem Ausland nicht betreiben können", sagte Wintergerst. "Solche Spitzenkräfte können ihren Arbeitsort frei wählen", so Verbandspräsident Ralf Wintergerst.

Würth kam AfD-Warnung teuer zu stehen

Diese Sorgen sind nicht erst am vergangenen Wahlsonntag entstanden. Bereits vor den Landtagswahlen hatten sich verschiedene Wirtschaftsverbände, aber auch einzelne Unternehmer gegen rechts positioniert. Besonders prominent hatte auch Reinhold Würth vom Schraubenhersteller Würth Stellung gegen die AfD bezogen. Bereits vor der Europawahl richtete er sich mit einem Rundschreiben an 25.000 seiner Mitarbeiter: "Bloß wegen eines bisschen Spaßes an der Freude Rabatz zu machen und aus Unmut über die Ampelregierung die AfD zu wählen, ist einfach zu wenig", hieß es darin.

Einige Monate später berichtete er nun in einem Interview mit dem "Handelsblatt" davon, dass seine Äußerungen ihm zwar auch viel Unterstützung eingebracht hätten, sich finanziell aber nicht auszahlten. "Wir haben dadurch rund 1,5 Millionen Euro Umsatz verloren", so Würth. Sich als Unternehmer gegen die AfD zu stellen, gerade wenn sie aktuell so viel Unterstützung erfährt, kann also auch zu Problemen führen.

Höcke ätzt gegen Unternehmer

Diese Aussichten schreckten aber viele Unternehmen trotzdem nicht ab. Mitte August rief der Mitgesellschafter des Thermomix- und Kobold-Herstellers Vorwerk, Timm Middelsten Scheid, die Kampagne "Made in Germany, Made by Vielfalt" ins Leben. Innerhalb von knapp zwei Wochen schlossen sich über 80 Unternehmern seinem Anliegen an.