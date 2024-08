Die Gewinner der Landtagswahlen werden wohl AfD und BSW heißen. "Wir werden am Montag in einer anderen Republik wach werden", sagt Unternehmer Harald Christ – und warnt vor dramatischen Folgen für unseren Wohlstand.

Die Landtagswahlen am Sonntag werden wohl ein politisches Beben auslösen: Die AfD so stark wie nie, das BSW könnte in Thüringen aus dem Stand bis zu 20 Prozent erreichen – und die Ampel wird wohl abgestraft werden.

Alles, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, steht auf dem Kopf, sagt Harald Christ dazu. Der Unternehmer war früher Mitglied der SPD, jetzt ist er bei der FDP – und spricht sich immer wieder gegen die AfD aus. Mit Blick auf die Landtagswahlen am Wochenende warnt er im Interview: "Wir verspielen unseren Wohlstand".

t-online: Herr Christ, ganz ehrlich: Wie froh sind sie, gerade kein politisches Amt innezuhaben?

Harald Christ: Ich freue mich überhaupt nicht. Seit meinem 16. Lebensjahr engagiere ich mich politisch. Ich habe es nie zu meinem Beruf gemacht, habe aber allergrößten Respekt vor allen, die politische Ämter ausüben. Das ist kein einfacher Job, vor allem nicht in diesen Zeiten mit Hass und Hetze gegen Politikerinnen und Politiker. Die Regierungen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg haben ja keine schlechte Politik für ihre Länder gemacht. Das wird aber zu wenig gewürdigt, stattdessen steigt der Zuspruch der populistischen Parteien. Damit meine ich natürlich die AfD, aber auch das Bündnis von Sahra Wagenknecht. Das stellt alles, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, auf den Kopf.

(Quelle: Till Budde) Zur Person Harald Christ ist Unternehmer. Mit unterschiedlichen Firmenbeteiligungen und seiner Beratungsfirma Christ & Company hat er es zum Millionär gebracht. Bis 2019 war er Mitglied der SPD, schloss sich 2020 der FDP an und übernahm dort für zwei Jahre das Amt des Schatzmeisters.

Wie meinen Sie das?

Eins finde ich besonders erschreckend: Das BSW hat überhaupt keine Basis. Frau Wagenknecht tritt zu den Landtagswahlen gar nicht erst an. Dennoch ist sie überall plakatiert. Sie spricht vor allem über Themen, die in den Bundesländern gar nicht entschieden werden, wie den Ukraine-Krieg, über die Nato und wenig über die Themen der Bundesländer. Auch die AfD tritt überwiegend mit bundespolitischen Themen an. Dabei geht es am Sonntag doch nicht um die Ampel und ihre Politik und auch nicht um Ukraine-Hilfen oder den Verbleib in der Nato. Das aber wird den Wählern vorgegaukelt, dabei haben die Länder bei diesen Themen kaum Einfluss. Ich würde mir wünschen, dass die Wählerinnen und Wähler nicht darauf hereinfallen und sich für eine Stellvertreterwahl instrumentalisieren lassen. Leider kann man aber mit großer Sicherheit sagen: Wir werden am Montag in einer anderen Republik wach werden.

Sie sprechen sich immer wieder gegen die AfD aus, damit sind Sie in guter Gesellschaft: Vor zwei Wochen haben sich rund 40 Familienunternehmen gemeinsam für Weltoffenheit positioniert – Thüringens AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke wünschte den Unternehmen daraufhin, dass sie "in schwere, schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen". Was halten Sie von solchen Aussagen?

Was Herr Höcke sagt, ist dumm und dreist. Reiner Populismus, der möglichst viel Aufmerksamkeit und Schlagzeilen generieren soll. Wenn er verantwortungsvolle Politik für dieses Land machen wollte, würde er wissen, dass ohne die Wirtschaft nichts funktioniert, keine Soziale Marktwirtschaft, keine Investitionen, keine Finanzen, keine neuen Arbeitsplätze. Herr Höcke ist schlicht ein Hetzer. Und diese Aussage lässt tief blicken: Ihm scheinen die Arbeitsplätze der Menschen in diesen Unternehmen offenbar egal zu sein – und damit die Existenzen der Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer.

Wieso, glauben Sie, gibt es denn dann trotzdem weiterhin Unternehmerinnen und Unternehmer, die die AfD wählen und jetzt vor den Wahlen sogar dazu aufrufen?