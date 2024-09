VW will sparen – und Werk in China dichtmachen

Volkswagen denkt über Werksschließungen in China nach. Die Produktion der Passat-Modelle könnte verlagert werden.

Wegen schwindender Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor erwägen Volkswagen und sein chinesischer Partner SAIC ein Werk in der Volksrepublik zu schließen. Hierzu werde die Produktion der Passat-Modelle aus Nanjing in eine nahegelegene andere Fabrik verlagert, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch Reuters. VW wollte sich zu dem Thema nicht äußern. SAIC war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.