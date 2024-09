"Bis zur Vollendung der Energiewende werden einige energieintensive Branchen aus Deutschland verschwinden", prognostiziert Fratzscher. Diese könnten andernorts billiger produzieren. Das sei allerdings nicht schlimm, "sondern gut, wenn es den Unternehmen ermöglicht, ihre Innovationsfähigkeit und ihre guten Arbeitskräfte in Deutschland zu erhalten und sie so wettbewerbsfähig bleiben".

So gebe es dauerhaft eine Deindustrialisierung, in den 1970er-Jahren habe es die Textilindustrie getroffen, im Folgejahrzehnt Elektrofirmen. "Volkswirtschaftlich ist das ein notwendiger Prozess, weil er Aufbruch erzwingt." So sei es das Rezept des deutschen Wohlstands, dort zu produzieren, wo es am günstigsten ist. Anschließend importiere man die Komponenten, baue sie hier ein und exportiere die fertigen Produkte in die ganze Welt.