Die Verunsicherung rund um die Eskalation des Nahost-Konflikts hat dem Gold ein neues Rekordhoch beschert. Das gelbe Metall, das traditionell als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, verteuerte sich am Dienstag um bis zu 1,5 Prozent auf 2672,99 Dollar je Feinunze.

Damit übertraf es den am Samstag erreichten Höchststand von 2670,20 Dollar. Am Dienstagabend pendelte sich der Preis bei einem Plus von rund einem Prozent auf 2660 Dollar ein.

Dollar-Index rückt vor

Als Reaktion auf die israelischen Angriffe gegen die radikal-islamische Hisbollah im Libanon hatte der Iran am Dienstagabend zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert. Opfer in Israel gab es ersten Angaben zufolge keine. "Wenn es in Israel mehrere Opfer gäbe, könnte es zu einem umfassenden Nahostkrieg kommen. Das ist das, was den Marktteilnehmern im Moment am meisten Sorgen bereitet", kommentierte Jim Wyckoff, Chefanalyst bei der kanadischen Handelsplattform Kitco Metals.