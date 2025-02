Bitcoin-Werbung mit einem Bild von Donald Trump: Am Tag seiner Amtseinführung erreichte die Kryptowährung ihren Höchststand – inzwischen ist der Kurs stark gefallen. (Quelle: Bloomberg)

Bitcoin-Anleger haben große Hoffnungen auf Donald Trump gesetzt. Doch seit seiner Amtseinführung hat die Kryptowährung fast ein Drittel an Wert verloren.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist erstmals seit November unter die Schwelle von 80.000 US-Dollar gesunken. Am Freitagvormittag notierte die älteste und bekannteste Digitalwährung bei ungefähr 78.600 US-Dollar. Bitcoin war am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar auf das bisherige Rekordhoch von 109.356 US-Dollar gestiegen. Seitdem ist der Wert zum US-Dollar um mehr als 28 Prozent gesunken.