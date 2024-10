Für den Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist der Münchner Flughafen der schlechteste in ganz Europa. Verspätungen und fehlendes Personal seien dort an der Tagesordnung, soll Spohr laut "Spiegel" gesagt haben.

Demnach erzählte ein Pilot der Lufthansa Cityline auf der Mitarbeiterversammlung in München , er und sein Chef Spohr seien sich einig: München sei momentan der schlechteste Flughafen in Europa. Spohr soll damit zudem regelmäßig den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ärgern und diesem erzählen, München sei sogar noch schlechter als Frankfurt .

Lufthansa macht Rückzieher aus München

Dabei wird bereits der Frankfurter Flughafen oftmals als "Moloch am Main" betitelt, da vieles dort nicht funktioniere. Im vergangenen Jahr verlagerte Lufthansa noch Flugzeuge von Frankfurt nach München, nun macht die Fluggesellschaft den Schritt laut "Spiegel" teilweise rückgängig. Schließlich erwartet die Lufthansa in Bayern keine Verbesserung. Insbesondere die Dienstleister hätten Probleme, Personal zu finden.

So berichtet der Pilot weiter, er habe Freudentränen in den Augen, wenn er in München lande und sowohl eine Treppe als auch Bodenstrom zeitgleich am Flugzeug ankommen.