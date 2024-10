Leichenteile von Touristin in Hai gefunden

Nach Real-Pleite Die letzten Märkte machten noch eine Milliarde Umsatz Von dpa , KON 10.10.2024 - 13:08 Uhr Lesedauer: 2 Min. Altes Real-Logo (Archivbild): Vor etwas mehr als einem Jahr hat das Unternehmen Insolvenz beantragt.

Im letzten Jahr hat die Einkaufskette Real Insolvenz angemeldet. Was wurde aus dem Unternehmen und seinen Angestellten?

Nach jahrelanger finanzieller Schieflage meldete die SB-Warenhauskette Real im September 2023 Insolvenz an. Ziel war es damals, Standorte an die Konkurrenz zu verkaufen und so Jobs zu sichern. Erfolgreich war das Unternehmen damit aber nur zum Teil: Anfang dieses Jahres schlossen die 45 letzten Filialen – für sie konnte kein Abnehmer gefunden werden.

3.500 Angestellte verlieren Arbeit

Zu Beginn des Insolvenzverfahrens hatte das Unternehmen noch etwa 5.000 Angestellte – circa 3.500 von ihnen verloren mit den Schließungen ihre Arbeit. Durch das Insolvenzverfahren wurden die Zahlungen ihrer Abfindungen dabei nach oben begrenzt: Sie dürfen maximal das 2,5-fache des Monatsgehalts umfassen.

Noch im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen an seine Angestellten einen Inflationsausgleich von circa 1.200 Euro gezahlt. Die Prämie sollte auch als Anreiz funktionieren, um die Mitarbeiter bis zum Schluss zu halten.

Ver.di: Eigentümer gibt Verantwortung an Steurzahler ab

Vorstandschef Bojan Luncer sagte der "Lebensmittelzeitung" im vergangenen März, er sei mit dem Ablauf der Insolvenz sehr zufrieden, nachdem die letzten Filialen endgültig schließen mussten. "Wir hatten viele Verhandlungsrunden mit Betriebsräten, aber wir haben am Ende gute Lösungen gefunden. Es gab nicht einen Streiktag in den vergangenen vier Jahren." Auch für die Zukunft der nun leer stehenden Standorte war Luncer optimistisch: Er ging davon aus, dass in 90 Prozent von ihnen nach Renovierungsarbeiten wieder Lebensmittel verkauft werden.

Die Gewerkschaft ver.di war dagegen deutlich kritischer. Wie Heino Georg Kaßler, der Landessekretär für Einzelhandel in NRW, gegenüber der dpa mutmaßt, ging es dem letzten Eigentümer, der SCP Group, nur um die Immobilien: "Der Investor SCP entzieht sich seiner Verantwortung und die Steuerzahler kommen durch Zahlung des Insolvenzgeldes dafür auf."

Zeitweise fast 300 Filialen

1992 wurden innerhalb des Metro-Konzerns verschiedene regionale Einzelhandelsketten zusammengeführt – und so die SB-Kette Real gegründet. Zur Jahrtausendwende war Real an fast 300 Standorten aktiv. Das Unternehmen hatte auch außerhalb von Deutschland expandiert und betrieb etwa in der türkischen Hauptstadt Ankara eigene Märkte.