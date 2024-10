Schlechte Nachrichten für Skifahrer im Sauerland: Der Hunaulift in Bödefeld ist insolvent. Die nächsten Tage und Wochen dürften über die Zukunft des Skigebiets entscheiden.

Wie es mit der längsten Ski-Abfahrt im Sauerland weitergeht, ist derzeit offen. Die Gesellschafter der GmbH führen Gespräche mit den Banken, in der Hoffnung, zumindest im kommenden Winter die Lifte auf der Hunau wieder in Betrieb nehmen zu können, heißt es weiter.

Bis zu 3.000 Personen pro Stunde

Baumaschinenhersteller streicht Hunderte Jobs in deutschem Werk

Auftragsflaute : Baumaschinenhersteller streicht Hunderte Jobs in deutschem Werk

Dank Schneekanonen und Schneelanzen war in den vergangenen Wintern weiterhin Skifahren möglich. Jedoch stellen steigende Energiekosten sowie veränderte Wetterbedingungen eine wachsende Herausforderung dar – ein Problem, mit dem auch andere Liftbetreiber konfrontiert sind. So meldete kürzlich das Skigebiet Winterberg-Züschen Insolvenz an.