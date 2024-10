Das Unternehmen LG Nord Gerüstbau aus Bremerhaven ist insolvent – und muss offenbar seinen Betrieb einstellen. Das berichtet die "Nordsee-Zeitung" unter Berufung auf die Insolvenzverwaltung der Firma. Demnach wurde das Insolvenzverfahren am 1. Oktober eröffnet, am 28. November will Insolvenzverwalter Gerrit Hölzle von der Wirtschaftskanzlei Görg Bericht über die Zukunft des Unternehmens erstatten, heißt es.