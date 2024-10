Woplfspeed fördert "die heimische Produktion"

Erst vergangene Woche hatte sich die finanzielle Lage von Wolfspeed schlagartig verbessert. Das Unternehmen rechnet mit einem Zuschuss von 2,5 Milliarden Dollar frischem Geld von der amerikanischen Regierung, Investmentfonds und einer Steuererstattung. Lowe kündigte an, die Mittel für "die heimische Produktion" zu nutzen und das Geld in zwei neue Werke in den US-Bundesstaaten New York und North Carolina zu stecken. Von Deutschland war dabei keine Rede.