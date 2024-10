DDR-Kaufhallen-Kette Konsum schließt sich wohl Edeka an

Die Genossenschaft Konsum Dresden will dem Edeka-Verbund beitreten. Dieser Vorgang werde nun beim Bundeskartellamt angemeldet, teilte Konsum Dresden mit. Die 60 Filialen mit rund 1.100 Mitarbeitern sollen aber weiter unter dem bekannten Namen bestehen. Allerdings sollen auch blaugelbe Edeka-Logos mit dem Zusatz "Partner der Edeka" an den Märkten angebracht werden.

Konsum war der Name der Kaufhallen in der DDR. Zuletzt waren noch zwei große Konsum-Ketten übrig, in Dresden und Leipzig.