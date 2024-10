Aktualisiert am 31.10.2024 - 12:33 Uhr

Aktualisiert am 31.10.2024 - 12:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Inflation in Eurozone steigt deutlich

Die Verbraucherpreise sind in der Eurozone stärker gestiegen als erwartet. Und das, obwohl die Energiepreise sinken.

Die Inflation in der Eurozone ist im Oktober deutlich gestiegen. Die Verbraucherpreise legten um zwei Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate nur bei 1,7 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent.