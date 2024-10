Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll im kommenden Monat eine Broschüre "Wenn Krise oder Krieg kommt" an alle Haushalte in Schweden verschickt werden. In dieser rät das Verteidigungsministerium den Menschen, regelmäßig Bargeld zu nutzen und Vorräte für mindestens eine Woche in verschiedenen Stückelungen sowie Zugang zu anderen Zahlungsmethoden wie Bankkarten und digitalen Bezahldiensten bereitzuhalten. "Wenn Sie auf verschiedene Arten bezahlen können, stärken Sie Ihre Vorsorge", heißt es laut "Guardian" darin.