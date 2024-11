Geschäftsführer hofft auf Sanierung

Weil eine Investorenzusage platzte, musste das Familienunternehmen nun Insolvenz anmelden. "Wenn dieser Partner wirklich mit uns gemeinsam in die Zukunft gehen will und geplant wurden von unserem hoffentlich zukünftigen Partner Investitionen von über 20 Millionen Euro am Standort Kittsee, dann wird es auch nach diesem Antrag möglich sein", sagte Geschäftsführer Roman Hauswirth dem ORF Burgenland. Er ist zuversichtlich, dass die Firma saniert werden kann.

Der Betrieb wird in der dritten Generation von zwei Brüdern geleitet; das Unternehmen wurde bereits 1949 in Wien – damals noch als Konditorei. Seit den 1960er-Jahren verarbeitet die Firma Hauswirth in Kittsee jährlich bis zu 4000 Tonnen Schokolade für den Einzelhandel: Neben Schokohasen und -nikoläusen stellt die Firma auch Schokobananen oder -tafeln her. Rund 60 Prozent der Produktion gehen in den Export, in mehr als 30 Länder weltweit wird geliefert.