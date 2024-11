13,5 Milliarden Euro Gute Nachricht für Deutschlands Finanzen

Von afp , t-online , FIN 27.11.2024 - 08:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Europäisches Parlament in Straßburg (Archivbild): Insgesamt sind 28 Milliarden Euro in den Corona-Hilfsfonds für Deutschland vorgesehen. (Quelle: Ardan Fuessmann/imago-images-bilder)

Im Bundeshaushalt für 2025 klaffen weiterhin Finanzierungslücken in Milliardenhöhe. Nun empfängt die Bundesrepublik einen Geldsegen aus Brüssel.

Deutschland kann auf weitere 13,5 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union hoffen. Die EU-Kommission bewertete den Zahlungsantrag der Bundesregierung am Dienstag vorläufig positiv, wie sie in Brüssel mitteilte. Binnen vier Wochen wird nun eine Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses der EU erwartet, in dem Vertreter der Mitgliedsländer sitzen. Bei einem positiven Votum will die Kommission die Auszahlung auf den Weg bringen.

Bei den Mitteln handelt es sich um einen Zuschuss, den Deutschland nicht zurückzahlen muss. Er ist an Reformauflagen geknüpft, die die EU-Kommission erfüllt sieht. Die Bundesregierung will den Angaben zufolge die Windenergie an Land und auf hoher See ausbauen und die Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen vorantreiben.

Der Corona-Plan sieht für Deutschland insgesamt bis zu 28 Milliarden Euro vor. Vergangenes Jahr hatte die Ampel-Regierung bereits vier Milliarden Euro bewilligt bekommen. Ursprünglich waren insgesamt 750 Milliarden Euro für alle Mitgliedsländer veranschlagt, aufgrund der Inflation wurde die Summe auf 800 Milliarden Euro angepasst.

EU-Rechnungshof kritisiert Verzögerungen

Im September hatte der Europäische Rechnungshof Verzögerungen bei der Auszahlung der Corona-Hilfsgelder kritisiert. In einem Sonderbericht warnte die Behörde, dass das Projekt bei anhaltendem Tempo nicht wie geplant bis 2026 abgeschlossen werden könne. Der Corona-Fonds schreibt jedoch vor, dass die EU-Mitgliedstaaten die bereitgestellten Gelder bis spätestens August 2026 vollständig ausgegeben haben müssen.