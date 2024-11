Ryanair-Chef erbost "Die deutsche Regierung hat keine Ahnung"

Von t-online 30.11.2024 - 12:33 Uhr

Ryanair-Chef O'Leary (Archivbild) übt harsche Kritik am Standort Deutschland. (Quelle: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa/dpa-bilder)

Krisenmeldungen aus der deutschen Wirtschaft haben sich in den letzten Wochen überschlagen. Nun erklärt Ryanair-Chef Michael O'Leary, was seiner Meinung nach alles schiefläuft.

Ryanair will sich im kommenden Jahr teilweise aus Deutschland zurückziehen. Wie die Airline schon im August erklärte, soll ab Sommer 2024 das Angebot in Berlin um 20 Prozent reduziert werden – in Hamburg sogar um 60 Prozent. Im Gespräch mit Journalisten von n-tv und der Berliner Zeitung in Dublin gibt der Billigflieger-Chef Michael O'Leary für die Entscheidung Kontext – und wird deutlich: Das Land sei "am Arsch" und habe "den beschissensten Luftverkehrsmarkt".

Der Airline-CEO erklärt weiter: "Deutschland befindet sich in einem gravierenden Niedergang. Die deutsche Regierung hat keine Ahnung. Es ist höchste Zeit für Neuwahlen." O'Leary fügt hinzu: "In Deutschland werden wir so lange nicht wachsen, bis man eine nicht-grüne Regierung wählt."

BER sei nur Regionalflughafen

Gleichzeitig gibt er den deutschen Kunden in ähnlich direkter Wortwahl auch Entwarnung: "Ich glaube nicht, dass wir uns zurückziehen sollten, nur weil irgendein dummer Politiker oder eine idiotische Regierung entschieden hat, dass die Besteuerung von Flugpreisen der beste Weg ist, um die Wirtschaft zu retten."

Anlass für seinen Rundumschlag ist die im Mai dieses Jahres um 25 Prozent angehoben Luftverkehrssteuer in Deutschland. O'Leary spitzt es so zu: "Die Gebühren sind seit Corona um 118 Prozent gestiegen. Nur Kryptowährungen haben eine ähnliche Entwicklung hingelegt." Am Berliner Flughafen stört den Ryanair außerdem der ineffizient Bodenverkehrsdienst – generell wird der BER von O'Leary als 25 Jahre verspäteter Regionalflughafen eingeordnet.

Ryanair fehlen Flugzeuge

Wie Luftfahrtexperte Gerald Wissel ntv erklärt, würden diese Steuern aber wohl maximal zehn Prozent der Gesamtkosten betragen. Ryanair habe ein anderes Problem: Das irische Unternehmen habe momentan einfach nicht genug Flugzeuge, um in vielen Märkten präsent zu sein.