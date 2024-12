Die Aktien des "Kitkat"-Anbieters Hershey stiegen an der Wall Street um bis zu 19 Prozent, so stark wie zuletzt vor achteinhalb Jahren. Damit wurde der Konzern an der Börse mit rund 40 Milliarden Dollar bewertet. Mondelez, der Hersteller von "Milka"-Schokolade, dessen Marktkapitalisierung etwa doppelt so hoch ist, verbuchte dagegen ein Kursminus von vier Prozent.