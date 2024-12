Schwierige Aussichten zum Jahreswechsel: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist so schlecht wie seit 2020 nicht mehr. Unternehmer fürchten, dass es erst einmal nicht besser wird.

Die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen hat sich auch zum Jahresende eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland fiel im Dezember überraschend stark auf 84,7 Zähler von 85,6 Punkten im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Dies ist der sechste Rückgang in sieben Monaten und der niedrigste Wert seit Mai 2020. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Dezember nur mit einem leichten Rückgang gerechnet.