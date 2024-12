Der deutsche Flugzeughersteller Flight Design general aviation GmbH mit Sitz am Flugplatz Eisenach-Kindel hat Insolvenz angemeldet. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Flight Design ist vor allem für seine leichten Sportflugzeuge der CT-Serie bekannt.

Flight Design gab an, dass insbesondere die Folgen der globalen Corona-Pandemie, steigende Materialkosten sowie Probleme in den Lieferketten zur finanziellen Belastung geführt haben. Diese Faktoren führten dazu, dass die Einnahmen nicht ausreichten, um die laufenden Kosten zu decken. Ein Liquiditätsengpass entstand durch unbezahlte Forderungen im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Produktionsstätten des Unternehmens befinden sich in Deutschland, der Tschechischen Republik und der Ukraine. Die Fertigung musste wegen des Ukraine-Kriegs teilweise verlegt werden, was ebenfalls zu den Schwierigkeiten beitrug. Aktuell beschäftigt Flight Design zehn Mitarbeiter in Deutschland, 70 in Tschechien und 20 in der Ukraine.