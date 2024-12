Trigema-Gründer Wolfgang Grupp und Tochter Bonita: Die Chefin des Textilunternehmens nimmt syrische Mitarbeiter in Schutz. (Quelle: Eventpress Fuhr via www.imago-images.de/imago)

Nachdem das Assad-Regime in Syrien gestürzt wurde, fordern die Unionsparteien von der Bundesregierung einen schnellen Rückkehrplan für syrische Geflüchtete. Der CDU-Politiker Jens Spahn schlug sogar eine Rückkehrprämie von 1.000 Euro vor. Unternehmerin Bonita Grupp zeigte sich verwundert über diese Forderungen: "Es ist ja noch völlig unklar, wie es in Syrien weitergeht und wie sich die Lage für Minderheiten und Frauen entwickeln wird." Sie betonte, dass sich viele Geflüchtete bereits in Deutschland integriert haben und keine schnellen Rückkehrpläne hätten.

Integration im Unternehmen

"Was Herr Höcke gesagt hat, konnte ich zuerst kaum glauben"

AfD-Landeschef Björn Höcke hatte deutsche Unternehmen wie Trigema kritisiert, die sich in der Initiative "Made in Germany. Made by Vielfalt" engagieren. Er wünschte ihnen "schwere wirtschaftliche Turbulenzen". Bonita Grupp zeigte sich im Interview mit n-tventsetzt: "Was Herr Höcke gesagt hat, konnte ich zuerst kaum glauben." Sie stellte klar, dass "Made in Germany" nicht bedeutet, dass ausschließlich Deutsche diese Produkte herstellen: "Heute haben 35 Prozent unserer Mitarbeiter einen Migrationshintergrund." Ohne diese Fachkräfte könnte das Unternehmen wie auch viele andere in Deutschland seine Produktion nicht aufrechterhalten.