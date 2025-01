Bis 2025 entsteht in Brandenburg ein 365 Meter hohes Windrad, doch Experten zweifeln am Nutzen (Symbolbild). (Quelle: Alexander Wolf/imago-images-bilder)

Höher als der Eiffelturm: In Brandenburg soll 2025 das weltweit größte Windrad entstehen. Die Bundesregierung unterstützt das Megaprojekt mit Millionen.

In Brandenburg soll bis Herbst 2025 ein 365 Meter hohes Windrad aufgestellt werden. Die Windkraftanlage, welche derzeit in der Lausitz gebaut wird, soll das erste einer Reihe von Höhen-Windrädern werden, die das Energiepotenzial von Winden in diesen Höhen nutzen sollen. Das Bauprojekt des Unternehmens Beventum wird von der Bundesregierung unterstützt. Die Effizienz des Projekts wirft jedoch noch Fragen auf.