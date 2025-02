Ifo: Asylsuchende in Landkreise mit vielen offenen Stellen schicken

Ein Schweißgerät (Symbolbild): Forscher fordern, dass Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Das Ifo-Institut greift mit einem eigenen Lösungsvorschlag in die Migrationsdebatte ein. Forscher möchten so auch ein wirtschaftliches Problem lösen.

Die Zahl der offenen Arbeitsstellen sollte laut Ifo-Institut bei der Verteilung von Asylsuchenden auf die Landkreise eine größere Rolle spielen als die Bevölkerungszahl. Dies würde die langfristige Integration erleichtern, teilten die Münchner Forscher am Freitag mit. "Die Erstunterbringung von Asylsuchenden ist entscheidend für eine erfolgreiche Integration. Wenn die Arbeitslosenquote im Landkreis der Erstunterbringung um einen Prozentpunkt höher ist, führt dies zu einer um fünf Prozentpunkte geringeren Wahrscheinlichkeit, dass Asylsuchende mittelfristig eine Beschäftigung aufnehmen", sagte Ifo-Migrationsexperte Panu Poutvaara.

Die bisherige Verteilung in Deutschland erfolgt nach dem "Königsteiner Schlüssel". Zwei Drittel der Menschen werden nach dem Steuereinkommen der Bundesländer verteilt und ein Drittel nach der Bevölkerungszahl. Die Länder selbst verteilen dann in der Regel proportional zur vorhandenen Bevölkerung in die Landkreise weiter.