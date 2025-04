Das bedeutet nicht, dass diese Beschäftigten als Folge der Zölle alle arbeitslos würden, erläuterte die Studie. Die Quote beschreibt lediglich, dass auf die von ihnen produzierten Güter US-Zölle fällig würden. Entsprechend würden diese Güter für die Kunden in den USA teurer. Wie viele Jobs wirklich in Gefahr sind, hängt also von der Bereitschaft dieser Kunden ab, für die aus Deutschland importierten Güter einen höheren Preis zu bezahlen.

Neue EU-Studie zeigt Deutschlands Krisenanfälligkeit

Trumps Zoll-Drohungen treffen die deutsche Wirtschaft in einer schwierigen Phase. Steigende Energiekosten und der Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft fordern die deutsche Industrie besonders heraus. Das zeigt auch eine EU-Studie mit dem Titel, die t-online vorliegt: "Mapping the impact of the industrial decline on European regions" – Die Auswirkungen des industriellen Niedergangs in europäischen Regionen.