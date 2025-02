Zehntausende Jobs in Gefahr

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat berechnet, dass bei zehn bis 20 Prozent zusätzlichen Zöllen bereits ein wirtschaftlicher Schaden in dreistelliger Milliardenhöhe droht. In einer Berechnung aus dem vergangenen Jahr kommt das Institut zudem zu dem Schluss, dass ein eskalierender Handelskrieg in Deutschland in den kommenden vier Jahren zu einem Verlust von bis zu 150.000 Jobs führen könnte, erläutert Ökonom Jürgen Matthes im Gespräch mit t-online. In dem Modell ging das IW dabei davon aus, dass Trump Zölle in Höhe von 60 Prozent gegen China und 20 Prozent gegen die EU verhängt und die EU mit Zöllen in Höhe von ebenfalls 20 Prozent darauf antwortet.