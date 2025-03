Ostereier in den Münchner Isarauen (Archivfoto): Manche Eiersorten können knapp werden. (Quelle: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/imago)

Vor dem Osterfest ist das Angebot an Eiern in Deutschland knapper als in den Vorjahren. "Eier sind aktuell knapp", sagte Hans-Peter Goldnick, Präsident des Bundesverbands Ei. Dennoch sei die Versorgung zu Ostern gesichert, auch wenn es vereinzelt zu Engpässen bei bestimmten Sortierungen kommen könne.