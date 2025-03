Verdi kündigt Warnstreik in Kliniken und Pflegeheimen an

Am Donnerstag sollen Verdi-Beschäftigte bundesweit an Kliniken und Pflegeheimen die Arbeit niederlegen. Dazu hat die Gewerkschaft am Montag aufgerufen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag zu einem bundesweiten Warnstreik in Klinken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten auf. Dies teilte die Gewerkschaft in Berlin zum Tarifstreit mit Bund und Kommunen mit.

Kein Angebot vorgelegt: "Provokation"

"Was die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Psychiatrien und im Rettungsdienst jeden Tag für die Gesellschaft leisten, ist den meisten Menschen in diesem Land bewusst. Doch die öffentlichen Arbeitgeber lassen Anerkennung vermissen", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler laut Mitteilung.