Die Eheleute und Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin: "Den Bedarf gibt es in diesem Umfang nicht mehr". (Quelle: Christoph Hardt via www.imago-images.de)

Erstmals seit der Corona-Pandemie schreibt Biontech rote Zahlen. Das Mainzer Unternehmen muss Hunderte Stellen abbauen – auch in Deutschland.

Einst Milliardengewinne, nun Millionenverlust: Das für seinen Corona-Impfstoff bekannte Unternehmen Biontech ist auf dem Weg zur Entwicklung von Krebsmedikamenten deutlich in die Verlustzone gerutscht und will nun Stellen abbauen. Die Mainzer teilten mit, Grund für die roten Zahlen seien die hohen Investitionen vor allem in teure klinische Studien.