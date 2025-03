Das Straßenschild der Wall Street in New York: US-Anleger sind weiterhin unsicher. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/Nicolas Economou/imago)

An den US-Börsen gibt es weiter keine Entwarnung. Die Unsicherheit bei Anlegern lässt die Kurse weiter nach unten gehen.

Die Indizes der US-Börsen zeigen weiter nach unten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 1,3 Prozent tiefer auf 40.813 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,4 Prozent auf 5.521 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rutschte um knapp zwei Prozent auf 17.303 Punkte ab.

Der S&P befand sich in der sogenannten Korrektur-Zone. Diese bezeichnet einen Bereich, wenn ein Wert zehn Prozent oder mehr von seinem letzten Hoch abweicht. Zuletzt war dies beim S&P-Index 2023 der Fall gewesen. Der Nasdaq war vergangene Woche bereits in die Korrekturzone gefallen.

Die ständig wechselnden Zollansagen von Präsident Donald Trump sorgen für Nervosität an den Märkten. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, dass die Zollinitiative der Trump-Regierung darauf abziele, strategische Industrien und Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten zu schützen. "Bessents Kommentare sagen im Grunde, dass es einen Plan gibt und dieser nicht so planlos ist, wie er scheint. Aber der Markt weiß nicht, wie die genaue Politik aussehen wird", sagte Thomas Hayes, Vorsitzender des Vermögensverwalters Great Hill Capital LLC.