Besonders Elon Musks Auto-Firma Tesla bekommt die Nervosität der Anleger zu spüren: Die Aktie des Autobauers ist zum Handelsbeginn im Vergleich zum Marktschluss gestern Abend um etwas mehr als fünf Prozent gefallen – also mehr doppelt so stark wie der Dow-Jones-Index, der etwa zwei Prozent verloren hat. Nach Trumps teilweise Zoll-Kehrtwende war auch die Tesla-Aktie am Mittwoch nach oben geschnellt.