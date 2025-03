Handelskonflikte, steigende Preise, wachsende Unsicherheit: Die US-Notenbank hält die Füße vorerst still. Ihr Chef warnt jedoch vor einem wirtschaftlichen Abschwung.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält ihren Leitzins weiterhin stabil. Wie der Zentralbankrat in Washington mitteilte, bleibt er in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Damit setzt die Fed ihre Linie fort: Bereits bei der Sitzung im Januar hatte sie keine Anpassung vorgenommen. Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Unsicherheiten, insbesondere der von US-Präsident Donald Trump verfolgten Zollpolitik, die die Inflation antreiben könnte.

Wirtschaftsexperten warnen vor den Folgen der von Trump eingeführten Importzölle, die die Kosten für ausländische Waren in den USA steigen lassen. Dadurch könnten auch US-Unternehmen ihre Preise anheben, was die Inflation weiter befeuert. Zuletzt hatte die US-Regierung Zölle auf Importe aus Kanada , Mexiko und China erhoben. Ein Teil der Abgaben für kanadische und mexikanische Produkte wurde jedoch wieder zurückgenommen.

Fed hält an Zinsprognose fest

An ihrer Zinsprognose hält die Fed fest: Für das Jahr 2025 rechnen die Entscheider mit einem durchschnittlichen Leitzins von 3,9 Prozent, was auf zwei kleinere Zinsschritte in diesem Jahr hindeutet. Die Notenbank verfolgt das Ziel, die Inflation auf rund zwei Prozent zu begrenzen.