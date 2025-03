Experten sprechen von "Red Flag" In der Tesla-Bilanz klafft eine Milliarden-Lücke

Aktualisiert am 21.03.2025 - 13:15 Uhr

Tesla-Chef Elon Musk (Archivbild): Die Buchführung seines Unternehmens wirft Fragen auf. (Quelle: Andrew Harnik)

Teslas Aktienkurs stürzt weiter ab – auch der Blick in die Bücher ist alarmierend. Käufe in Milliarden-Höhe tauchen nicht wieder auf.

Teslas Bilanzen für 2024 weisen eine riesige Lücke auf: Wie die "Financial Times" schreibt, tauchen für Käufe in der Höhe von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar in den Büchern der Autofirma keine Gegenwerte auf. Auf Anfrage der US-Zeitung hat sich das Unternehmen von CEO Elon Musk nicht geäußert.

Das Unternehmen betitelt die Ausgaben als "Erwerb von Eigentum und Ausrüstung ohne Finanzierungsleasing" – wie die "Financial Times" mutmaßt, könnten hier etwa der Ausbau der KI-Kapazitäten des Unternehmens mit einfließen. Dass sich die Ausgaben und der in den Büchern aufgeführte Gegenwert nicht eins zu eins decken, ist nicht untypisch. Wie Luis Hail, ein Professor für Buchhaltung, der Zeitung erklärt, können Gründe hierfür etwa Gebühren oder Wechselkurse sein.

Warnung an die Anleger

Trotzdem können diese Erklärungen, wie "Financial Times", schreibt, im Falle Tesla eigentlich ausgeschlossen werden. Einerseits sei die Milliarden-Differenz für diese Erklärung einfach zu groß, zudem operiert Tesla zu großen Teilen aus den USA heraus. Und auch trotz des Werkes in Deutschland könnte ein Wechselkurs als Ursache ausgeschlossen werden – dafür sei der Euro momentan zu stark. Aufzeichnungen über Wertminderungen konnte die Zeitung in den Bilanzen nicht finden.

Die "Financial Times" bezeichnet die Lücke als ein klares Warnzeichen für Anleger. Die Fragen zur Gründlichkeit bei der Bilanzführung des US-Unternehmens könnte Anleger verschrecken. Gleichzeitig sei auch immer noch denkbar, dass sich die Differenz aus den beiden letzten Quartalen 2024 im ersten Quartal 2025 ausgleicht.

Kredite machen stutzig

Trotzdem: Die "Financial Times" benennt noch weitere rote Flaggen, die sie bei der Buchhaltung Teslas gefunden haben will. So gibt das Unternehmen in seiner Buchführung etwa an, 37 Milliarden US-Dollar an Barreserven zu besitzen, hat aber gleichzeitig Kredite für etwa 6 Milliarden Dollar aufgenommen.