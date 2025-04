Hooters meldet Insolvenz an

Aktualisiert am 01.04.2025 - 11:15 Uhr

Aktualisiert am 01.04.2025 - 11:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die US-Restaurantkette Hooters ist für das Aussehen ihrer weiblichen Bedienungen bekannt. Jetzt hat das Unternehmen Probleme – und will die Strategie wechseln.

Hooters of America hat Insolvenz angemeldet, um seine Schulden zu restrukturieren und das Unternehmen neu aufzustellen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden beim US-Insolvenzgericht in Texas Anträge im Rahmen eines sogenannten Chapter-11-Verfahrens gestellt. Ziel ist es, innerhalb von 90 bis 120 Tagen einen Verkauf aller firmeneigenen Standorte an eine Gruppe bestehender Franchisenehmer abzuschließen. Die Restaurants sollen während dieses Prozesses geöffnet bleiben und "wie gewohnt" weitergeführt werden.