Hygienemängel in Kaufland-Filialen aufgedeckt

Schimmelkäse, Mäusekot und verdorbene Lebensmittel: Eine TV-Recherche zeigt gravierende Missstände bei Kaufland auf.

Bei einer Undercover-Recherche von "Team Wallraff – Reporter undercover" sind in mehreren Kaufland-Filialen schwerwiegende Hygienemängel festgestellt worden. In über 80 Prozent der überprüften 50 Märkte dokumentierten die als Mitarbeiter getarnten Reporter verschimmelte Kühltruhen, in zwei Filialen auch den Verkauf abgelaufener oder verdorbener Ware. Die Recherche stützt sich laut RTL auf Hinweise von Mitarbeitenden und dauerte fast ein Jahr. Beteiligt waren auch Mitarbeiter des "Stern".

In einer Filiale im bayerischen Bad Tölz wurde eine Reporterin laut eigenen Angaben von Kollegen mehrfach dazu aufgefordert, schimmligen Käse nur an den betroffenen Stellen abzuschneiden und zurück in die Theke zu legen. Außerdem sollten abgelaufene Antipasti aus der Frischetheke umverpackt, mit neuen Etiketten versehen und anschließend in der Selbstbedienung verkauft werden. Kaufland teilte dazu mit, die geschilderten Vorgänge entsprächen nicht den internen Vorgaben und würden aktuell überprüft.

Mäusebefall und Mängel bei der Reinigung

In einer Filiale im saarländischen Homburg filmte eine Nachtsichtkamera in sechs Stunden 48 Mäusebewegungen unter einem Keksregal. Reporterinnen dokumentierten Mäusekot in der Nähe von Lebensmitteln und erhielten von Informanten Fotos, die eine tote Maus auf einer Toastbrotverpackung zeigen sollen. Laut Kaufland sei die Modernisierung der Filiale ab Mai 2025 geplant, um die Hygiene und die Schädlingsbekämpfung zu verbessern.

Mehrere Mitarbeitende berichteten zudem von starkem Zeitdruck, unter dem hygienische Standards nicht eingehalten werden könnten. Laut der Reporterinnen fehle es auch an professionellen Reinigungskräften. Eine intensive Reinigung finde demnach nur bei angekündigten Kontrollen statt.

Kaufland reagierte umgehend. In zwei Märkten sei das Führungspersonal ausgetauscht worden, teilte die Unternehmensleitung dem Sender n-tv mit. Konkret geht es um Filialen im oberbayerischen Bad Tölz und im saarländischen Homburg, die Gegenstand der Recherchen waren. Neues Führungspersonal sei bereits im Einsatz. Man habe einen Großteil der Mängel bereits vor der Berichterstattung beseitigt.