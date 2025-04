Der Unternehmer Werner Diehl ist tot. Das teilte das in Nürnberg ansässige Unternehmen Diehl Stiftung + Co. KG mit. Der 78-Jährige war Gesellschafter und stellvertretender Aufsichtsratschef des gleichnamigen Mischkonzerns, der zuletzt mit seinem Rüstungszweig Schlagzeilen gemacht hat. Diehl stellt unter anderem das Luftabwehrsystem Iris-T her, das auch in der Ukraine zum Einsatz kommt.