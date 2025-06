Die Papierfabrik Feldmuehle in Uetersen (Schleswig-Holstein) hat erneut Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Das Unternehmen mit rund 200 Beschäftigten reichte den Antrag bereits am 26. Mai beim Amtsgericht Pinneberg ein, berichtet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Seit dem 27. Mai läuft das Verfahren offiziell. Wie das Unternehmen am 4. Juni mitteilte, soll die Produktion bereits zu Pfingsten wieder anlaufen.