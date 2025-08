Döner-Krise – Bleiben jetzt die Spieße stehen?

Fußballer Lukas Podolski betreibt mehrere Döner-Läden in Köln. Ein großer Dönerfleisch-Zulieferer hat nun mit Streiks zu kämpfen. (Quelle: Benjamin Horn/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de)

Was stellt Birtat her?

Birtat gehört zur Meat World SE und ist der NGG zufolge der größte Hersteller von Dönerspießen in Baden-Württemberg – und einer der führenden Anbieter in Deutschland. In der Fabrik in Murr stecken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fleisch vom Kalb, Hähnchen oder Rind auf Spieße – und geben dem Ganzen die traditionelle Form. Die Spieße werden dann schockgefrostet und ausgeliefert.