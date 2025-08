Rückschlag für den deutschen Konzern ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Der Schiffsbauer mit Werften in Kiel und Wismar verliert einen Auftrag in Höhe von rund 6,5 Milliarden Dollar in Australien . Die australische Regierung entschied sich stattdessen für den japanischen Hersteller Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Richard Marles, australischer Vize-Premier und Verteidigungsminister, sagte nach Angaben der "Financial Times": "Dies ist ein wichtiger Moment in den Beziehungen zwischen Australien und Japan." Mit der Beschaffung verfolge die australische Regierung das Ziel, eine größere und schlagkräftigere Flotte an Kampfschiffen zu haben, hieß es in einer Erklärung.