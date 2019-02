So geht True Fruits mit Rassismus-Vorwürfen um

View this post on Instagram

Mit unserem Smoothie white in der schwarzen Pulle haben wir in der Vergangenheit viel Ärger gehabt. Er ist das schwarze bzw. weiße (?) Schaf der Familie. Seinetwegen haben wir uns oft schwarz ääähh weiß geärgert. Und auch jetzt wirft man uns wieder Rassismus vor. Uns gehen die ständigen Fehlinterpretationen auf die Nerven. Wir nehmen ihn nur deswegen aus dem Sortiment. Wirklich nur deswegen. Jetzt habt ihr es schwarz auf weiß. 🤷🏼‍♀️🤷🏾‍♀️🤷🏼‍♂️🤷🏾‍♂️ #onceyougoblackamarsch #rip #frittenfett #blindverkostung #schluckimdunkeln #dasschwarzeschafderfamilie #truefruits