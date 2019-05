Plastikdübel statt Metalldübel verbaut

Zuständiger Landrat hat "Magengrummeln" beim BER

Dauerbaustelle Flughafen BER: Berichte über Baumängel im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens machen den zuständigen Landrat skeptisch, was die geplante Eröffnung im Oktober 2020 angeht. (Quelle: dpa)

Erneut stellt sich die Frage, ob die für 2020 geplante Eröffnung des BER wirklich stattfinden wird. Neben Plastikdübeln gibt es Kritik am zentralen Kabelkanal im Terminal.

Berichte über Baumängel im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens machen den zuständigen Landrat skeptisch, was die geplante Eröffnung im Oktober 2020 angeht. "Ich habe Magengrummeln", sagte Stephan Loge im ARD-Magazin "Kontraste". Der SPD-Politiker erinnerte an frühere geplatzte Eröffnungstermine: "Wir haben da so ein bisschen Déjà-vus." Die Flughafengesellschaft bekräftige, die Eröffnung 2020 sei nicht gefährdet.

"Kontraste"-Magazin berichtet über Probleme mit dem Kabelkanal im Terminal

Loge untersteht das für den BER zuständige Bauordnungsamt. Es verhinderte 2012, dass der Flughafen in Betrieb ging, ohne fertig zu sein. Seit einigen Wochen gibt es Berichte, nach denen auch der Termin 2020 bedroht wäre, wenn es für bestimmte Dübel im Terminal keine Einzelfallzulassung gebe. Der Flughafen bestätigte, dass für Befestigungslösungen zum Teil noch Zulassungen fehlten.

Loge sagte: "Auch an einem Plastikdübel oder mehren tausend Plastikdübeln, wie mutmaßlich in diesem Fall, kann die Inbetriebnahme scheitern." Er schloss aus, "ein Auge zuzudrücken". Der Flughafen betonte, es seien grundsätzlich Metalldübel verbaut worden.







Die Betreiber widersprachen der "Kontraste"-Darstellung, dass im zentralen Kabelkanal im Terminal aufwendige Rückbauten notwendig seien. "Richtig ist, dass eine Kabelpritsche verbreitert werden muss. Hier sind auf circa 40 Meter Länge Arbeiten am Tragsystem erforderlich." Diese sollten Ende Mai abgeschlossen sein.