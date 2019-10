Zusammenarbeit mit Lucasfilm

Porsche entwirft Raumschiff für "Star Wars"

26.10.2019, 12:17 Uhr | cch, t-online.de

Porsche und Lucasfilm machen gemeinsame Sache: Für die Premiere der finalen Episode der "Star Wars"-Saga entwerfen die Stuttgarter ein Raumschiff. Das Projekt soll auch ein neues Automodell voranbringen.

Porsche beschäftigt sich derzeit mit einem für die Firma eher ungewöhnlichen Fortbewegungsmittel: Designer des Autobauers arbeiten gemeinsam mit Designern von Lucasfilm an dem Entwurf eines Fantasie-Raumschiffs. Dieses soll voraussichtlich am 17. Dezember im Rahmen der Weltpremiere des Kinofilms "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" präsentiert werden.



Der Sportwagenhersteller und die US-amerikanische Produktionsfirma, die für ihre Filmreihe "Star Wars" bekannt ist, setzen das Raumschiff speziell für die finale Episode der Skywalker-Saga um.

"Star-Wars"-Raumschiff mit Porsche-DNA

Porsche und Star Wars: Bei einem ersten Projektmeeting bei Style Porsche in Weissach werden verschiedene Designs besprochen. (Quelle: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)



Das Raumschiff soll eine klare Porsche-Design-DNA aufweisen, heißt es in der Pressemitteilung zum Projekt. "Beide Welten, die auf den ersten Blick nicht allzu viele Gemeinsamkeiten haben, vereint doch eine ähnliche Designphilosophie", sagt Michael Mauer, Leiter Style Porsche der Porsche AG.



Durch die Zusammenarbeit werden "das exotische Filmdesign einer Galaxie, die sehr weit entfernt liegt" und die "Präzisionsarbeit bei der Entwicklung von emotionalen Porsche-Sportwagen" zusammengeführt, so Doug Chiang, Vice President von Lucasfilm. Die Zusammenarbeit verspreche als Ergebnis ein Raumschiff, das Porsche und "Star Wars" gleichermaßen entspreche.









Aufmerksamkeit soll auch auf den Taycan gelenkt werden

In den kommenden Wochen trifft sich das Team sowohl in Stuttgart als auch im kalifornischen San Francisco, um das Raumschiff zu entwerfen und ein passendes Modell umzusetzen. Porsche will die Filmpremiere auch dazu nutzen, um sein erstes vollelektrisches Fahrzeug ins Rampenlicht zu rücken: den Taycan.



Ein Werbespot verweist bereits auf eine Szene aus dem "Star-Wars"-Film, darin kämpft der Taycan in einem Wüstenszenario gegen einen TIE-Fighter. Ende des Jahres beginnen die ersten Auslieferungen des Taycan in den USA. In Europa soll das Fahrzeug ab Anfang 2020 zu haben sein.