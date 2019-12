Kurz vor Beginn

Gerichte untersagen Streik bei Lufthansa-Tochter

18.12.2019, 23:22 Uhr | rtr , dpa , dru

Service an Bord einer Lufthansa-Maschine: Verdi fordert eine Absicherung der Mitarbeiter beim bevorstehenden Verkauf der Lufthansa-Tochter LSG. (Quelle: imago images)

Keine zwei Stunden vor Beginn haben Gerichte in Frankfurt und München den Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter LSG untersagt. Das Catering-Unternehmen wollte ab Mitternacht streiken.

Die Arbeitsgerichte in Frankfurt und München haben nach Lufthansa-Angaben einstweilige Verfügungen gegen den für Donnerstag geplanten Streik der Gewerkschaft Verdi bei der Catering-Tochter LSG erlassen. Dies teilte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Mittwochabend mit.

Laut den Entscheidungsgründen besteht bei der Lufthansa-Cateringtochter LSG Sky Chefs eine Friedenspflicht. Die Gewerkschaft und die Gerichte waren zunächst nicht für Stellungnahmen zu erreichen. Verdi kann die Entscheidungen theoretisch noch in zweiter Instanz anfechten.

Verdi hatte zuvor angekündigt, die LSG-Beschäftigten sollten an den Flughäfen Frankfurt und München ab Mitternacht für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Mit dem Streik will die Gewerkschaft vor allem Langstreckenflüge von Lufthansa treffen und kündigte an, dass mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen sei.

Laut Lufthansa sollte der Streik an diesem Donnerstag ohnehin ohne Auswirkungen auf den Flugplan bleiben. Auf innerdeutschen und europäischen Strecken wollte man ohne Bordverpflegung in die Luft gehen. Auf Fernflügen aus München und Frankfurt sollte es an Bord ein eingeschränktes Angebot aus Verpflegungsboxen geben.

Der Konflikt zwischen Verdi und Lufthansa hatte sich nach Bekanntgabe des Verkaufs des LSG-Europageschäfts an den Wettbewerber Gategroup zugespitzt. Die Verhandlungen des Unternehmens mit der Dienstleistungsgewerkschaft über Bestandsregelungen für die rund 7.000 Mitarbeiter sind noch nicht beendet. Verdi hatte sich lange gegen den Verkauf gestemmt und forderte eine Absicherung der jetzigen Löhne.