Aktien Europa Schluss: Gewinnmitnahmen - Evergrande-Sorgen schwelen weiter

24.09.2021, 18:21 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Freitag seine jüngste Erholung abgebrochen. Börsianern zufolge dämpften die Unsicherheit um den insolvenzbedrohten chinesischen Immobilienriesen Evergrande sowie die am Sonntag anstehende Bundestagswahl in Deutschland das Kaufinteresse.

Der Leitindex der Eurozone fiel um 0,87 Prozent auf 4158,51 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich aber trotz des Kursrutsches am Montag ein Plus von 0,67 Prozent.

In Paris verlor der Cac 40 am Freitag 0,95 Prozent auf 6638,46 Zähler. Der FTSE 100 in London gab um 0,38 Prozent auf 7051,48 Punkte nach.

Die Anleger seien hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine Evergrande-Rettung in letzter Minute und der Sorge, dass die Regierung in Peking "den Immobilienriesen gegen die Wand fahren lässt", schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research. "Mit der anstehenden Bundestagswahl und den schwelenden Sorgen rund um Evergrande gehen Anleger lieber auf Nummer sicher und versilbern einen Teil ihrer Gewinne."