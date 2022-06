Aktien New York Schluss: Gewinne - Nervosität über Zinspolitik bleibt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- Börse n sind am Dienstag nach einem schwÀcheren Start ins Plus gedreht. Bis Handelsschluss bauten sie ihre Gewinne nach und nach sogar aus, obwohl die Anleger unverÀndert nervös sind.

In den USA herrscht vor allem Unsicherheit angesichts der Frage, inwiefern die weitere Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank (Fed) das konjunkturelle Wachstum abwĂŒrgen könnte. Im Interesse steht, wie stark und wie schnell Zinsanhebungen als Mittel zur BekĂ€mpfung der hohen Inflation erfolgen. Die EuropĂ€ische Zentralbank dĂŒrfte am Donnerstag das Ende ihrer WertpapierkĂ€ufe beschließen und eine erste Zinsanhebung signalisieren. Mitte Juni steht die nĂ€chste Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) an. In Australien hatte an diesem Dienstag die dortige Notenbank ĂŒberrascht und die Leitzinsen stĂ€rker als erwartet angehoben.